De Ligt incedibile, la Juve respinge Barça e Chelsea

Tuttosport rivela qualche retroscena di mercato che riguarda Matthijs de Ligt: a quanto pare sia il Chelsea sia il Barcellona hanno provato a fare un’offerta per il difensore olandese, ma sono stati gentilmente dissuasi. Il Chelsea avrebbe offerto solo denaro, il Barça avrebbe avanzato una proposta economica con conguaglio di uno o due giocatori, ma a quanto pare il club bianconero punta sull’olandese per un progetto a lungo termine.

La nostra opinione: de Ligt è arrivato alla Juventus in trionfo dopo averle fatto vedere i cosiddetti sorci verdi in Champions League, ma poi l’adattamento è stato difficile e il giovane giocatore non ha più brillato come prima. Questo non vuol dire che sia stato un acquisto fallimentare, anzi. Ha comunque cambiato squadra e compagni e si è dovuto inserire in dinamiche differenti a quelle cui era abituato, ma senza sfigurare. Il club crede in lui e, visto il suo costo e la giovane età, con ogni probabilità fa bene.

Effetto-Mourinho: la Roma su Belotti

Per il Corriere dello Sport, nostante Josè Mourinho non sia ancora arrivato alla Roma, la sua presenza si fa già sentire. Nel mirino ci sarebbe già Andrea Belotti e il ds Pinto aveva fatto un sondaggio per lui tempo fa, ma a quanto pare il patron del Torino Urbano Cairo lo considera incedibile.

La nostra opinione: Belotti non ha ancora concluso per il rinnovo con il Toro, quindi benché Cairo lo reputi incedibile, la scadenza a giugno del 2022 non è una garanzia di amore eterno, anzi. E se la Roma facesse l’offerta giusta, potrebbe cogliere l’opportunità di fare ora un sacrificio in termini di rosa per evitare di doverne fare poi uno l’anno prossimo in termini economici.

Milan, assalto Champions per comprare Vlahovic

Il Milan ormai ha un solo obiettivo: stringere i denti per andare a prendersi un posto in Champions League. E non è solo una questione di prestigio, ma soprattutto di soldi; come racconta la Gazzetta dello Sport, con quanto arriverebbe dal torneo europeo si potrebbe sia ricattare Tomori dal Chelsea, sia acquistare dalla Fiorentina Dusan Vlahovic, che è diventato il nuovo obiettivo di mercato.

La nostra opinione: stiamo parlando, complessivamente di circa 90 milioni di euro. Tomori per il riscatto ne costerebbe 28, mentre la valutazione di Vlahovic crese col passare del tempo e il migliorare del rendimento del giocatore, perché si partiva da una base di 40 milioni e adesso il patron viola Commisso ne vorrebbe almeno 60. Non sarà facile in ogni caso, ma andare in Champions League è imprescindibile per queste due operazioni.

