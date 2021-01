Il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma è ancora in stand-by. L’attaccante 28enne nel giro della Nazionale, ha da giorni raggiunto un accordo con il club giallorosso per diventare il nuovo rinforzo di gennaio di Paulo Fonseca ma l’affare non può dirsi fatto perché l’ex esterno offensivo del Milan è ancora positivo al Covid-19. Questo pomeriggio il club capitolino aveva fissato, a Villa Stuart, le visite mediche per il Faraone, purtroppo però El Shaarawy non ha potuto effettuare questo fondamentale passaggio perché è risultato ancora positivo al Coronavirus.