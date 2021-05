Emerson Royal, 22enne esterno brasiliano che quest'anno ha giocato con la maglia del Betis, non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna, anzi la Catalogna visto che è di proprietà del Barcellona ed è lì che vuole tornare. Il suo nome è circolato per un giorno in orbita Inter - indicato come possibile sostituto di Hakimi, nel caso quest'ultimo dovesse davvero partire alla volta di Parigi - ma sembra già destinato a scemare:, 22enne esterno brasiliano che quest'anno ha giocato con la maglia del Betis, non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna, anzi la Catalogna visto che è di proprietà del Barcellona ed è lì che vuole tornare.

"Tutti sanno che ho un contratto di tre anni con il Barcellona e che tornerò lì dal 1° luglio. Come avevo già detto alla stampa, il Barça è già in contatto con il Betis e ha deciso di voler puntare su di me per la prossima stagione. Sono felice perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l'ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione".

Calciomercato 2020-2021 Allegri, pieni poteri alla Juve; l'Inter vende Hakimi 10 ORE FA

Inter, Antonello: "Inzaghi? Al lavoro per la soluzione corretta"

Calciomercato 2020-2021 Inter, rinnovo di Bastoni fino al 2024 IERI A 14:48