Poco più di sette giorni fa aveva salutato la Juventus in lacrime , in una conferenza stampa insieme al presidente Andrea Agnelli. Il dirigente ligure però è già pronto per una nuova sfida in Premier League alla corte del Tottenham, club con cui ha firmato un accordo per tre anni e ricoprirà il ruolo di “”. La prima mossa dell’ex Chief Football Officer bianconero quasi certamente sarà affidare la panchina all’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca