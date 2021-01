Il Milan piazza il terzo colpo di questo mese di gennaio. Dopo Soualiho Meïté e Mario Mandzukic i rossoneri hanno depositato questa mattina in Lega il contratto di Fikayo Tomori che sarà il nuovo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli. Sbarcato a Milano questa mattina, venerdì 22 gennaio, per sottoporsi alle visite mediche, nel pomeriggio sarà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2021. La celerità con cui i rossoneri hanno inoltrato già il contratto in Lega è per accelerare i tempi nella speranza di poterlo già mettere a disposizione di Pioli per il match di sabato pomeriggio (ore 18:00) contro l'Atalanta.