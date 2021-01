Pol Lirola si può considerare ormai un ex giocatore della Fiorentina. Il laterale spagnolo, convocato inizialmente per il match contro il Cagliari, non si è seduto in panchina nel posticipo della 17a giornata, perché autorizzato dal club a partire per Marsiglia. Pradè ha infatti trovato un accordo per la sua cessione all'OM: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. È la seconda operazione in uscita per la Viola dopo la cessione di Saponara allo Spezia.