E' stato un Rocco Commisso categorico quello intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Il presidente della Fiorentina ha parlato infatti dell'attaccante serbo oltre che della situazione riguardante Franck Ribéry: "Un mese e mezzo fa tutti dicevano che avrei dovuto girare in prestito Vlahovic in Serie B. Poi è arrivato mister Cesare Prandelli, il giocatore è stato rivitalizzato e ora tutti melo chiedono. Ma la verità è una sola: me lo tengo stretto. Ribéry? Dagli ultimi aggiornamenti che mi sono arrivati penso voglia restare a Firenze. Presto parlerò con lui".