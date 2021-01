Via Patrick Cutrone, via Pol Lirola. Oltre alla cessione di Riccardo Saponara allo Spezia. La terza operazione in uscita della Fiorentina riguarda l'ex terzino del Sassuolo, che lascia Firenze dopo un anno e mezzo e approda ufficialmente al Marsiglia. Operazione conclusa nella giornata di domenica, visite mediche superate e firma sul contratto.