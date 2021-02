Aveva tentato di prenderlo il Genoa nell'ultima sessione invernale, ma alla fine i rossoblu sono rimasti così, trattenendo Scamacca che non è più partito per la Juventus. Così facendo, sembrava che M'Baye Niang fosse costretto a rimanere a Rennes per il resto della stagione, ma proprio nelle ultime ore il club bretone ha trovato l'accordo per la sua cessione. L'ex Torino, Genoa e Milan andrà a giocare in Arabia Saudita, con il Rennes che ha trovato l'accordo con l'Al-Ahli.