La Serie A si prepara a riabbracciare uno dei centrocampisti più carismatici e sfortunati dell’ultimo decennio di Serie A, Kevin Strootman . Il 31enne mediano olandese, ex idolo dei tifosi romanisti club in cui ha giocato 5 stagioni raccogliendo 131 presenze e realizzando 13 gol, domenica mattina svolgerà le visite mediche con il Genoa , che cercava un centrocampista centrale d’esperienza e sostanza col quale rimpiazzare il deludente Schone ( che ha rescisso il proprio contratto qualche giorno fa , ndr) e lo ha trovato nell’ex pupillo di Rudi Garcia. Ad annunciare il colpo a sorpresa dei rossoblù è stato il presidente Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2:

Strootman, che tre giorni fa nel successo dell’Olympique Marsiglia contro il Montpellier ha giocato solamente 25’ e in questo scampolo di stagione con la formazione di Villas Boas ha totalizzato 13 presenze (una da titolare) giocando però solamente 227’, sarà un rinforzo molto prezioso per Ballardini che cercava un centrocampista coriaceo per il suo 3-5-2 capace di dare manforte ai vari Badelj, Behrami e Sturaro e far crescere con calma il giovanissimo Nicolò Rovella, promesso sposo della Juventus a giugno.