Buffon saluta la Juve e l'Italia: sarà MLS o Medio Oriente

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarà praticamente impossibile vedere Buffon vestire una maglia di una squadra italiana: ha già detto di "no" all'Atalanta, potrebbe essere tentato da un'avventura in MLS oppure in un Paese Arabo. Il Corriere dello Sport invece menziona Monaco (Francia) e Galatasaray (Turchia).

La nostra opinione: 43 anni, primatista di presenze in Serie A (656), ma ancora tanta voglia di stare tra i pali: Gigi Buffon è questo, prendere o lasciare. Lui si sente ancora un portiere forte, e allora la carriera da allenatore/dirigente/agente può tranquillamente aspettare. "Juventus, tolgo il disturbo", ha detto martedì, ma molto probabilmente lascerà anche l'Italia. L'Atalanta lo aveva già corteggiato, le ipotesi "di cuore", ovvero Parma (in B) e Genoa, sembrano difficilmente percorribili. E allora perché non pensare a un'altra esperienza all'estero, dopo quella al PSG? Il CorSpor dice "Monaco o Galatasaray", la Gazzetta rilancia con MLS o Medio Oriente. Dovunque sarà, Gigi cerca un ruolo da protagonista, perché lui a vedere le partite dalla panchina proprio non riesce a stare.

Buffon - Juventus-SPAL - Coppa Italia 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Iachini addio, la Fiorentina pressa Gattuso

"Qui Beppe ci mette non solo il cuore, ma anche la salute. Voglio finire alla grande": anche Iachini ha già salutato la Fiorentina, e non era certo un mistero. Il CorSpor insiste sulla pista che porta a Gattuso: la Viola è già in forte pressing sull'attuale mister del Napoli, ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

La nostra opinione: Gennaro Gattuso sarebbe certamente l'allenatore ideale per la Viola: capace di entrare in sintonia con i giocatori, è un allenatore-lavoratore, che può far trovare alla squadra di Firenze quelle sicurezze che negli ultimi anni le sono mancate. D'altra parte, fossimo in De Laurentiis ci penseremmo almeno due-tre volte prima di lasciarlo andare via. Pensate a un Napoli senza tutti gli infortuni che ha dovuto sopportare in questa stagione? Con tutta probabilità sarebbe stato lì davanti a battagliare addirittura per lo scudetto. Gattuso buono, anzi ottimo, sicuramente sottovalutato.

Gattuso seduto in panchina prima di Torino-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Fabian Ruiz rinnova? L'Atletico lo vuole

La Gazzetta dello Sport ci ricorda che Fabian Ruz non ha ancora rinnovato il suo contratto: scade nel 2023, ma i club spagnoli, Atletico Madrid su tutti, sono alla porta.

La nostra opinione: Ci ha messo un po' ritrovare la forma dei bei tempi, ma ora veder giocare Fabian Ruiz è uno spettacolo per gli occhi: rete magnifica a parte, lo spagnolo si è esaltato anche contro l'Udinese, confermando di essere tornato uno dei punti saldi del Napoli di Gattuso. A 25 percepisce 1,5 milioni l'anno: onestamente un po' pochino se si vuole trattenerlo in Italia. L'Atletico ha certamente pronta un'offerta più alta, Barcellona e Real Madrid sono in stato di allerta. Anche se il contratto di Fabian scade nel 2023 sarebbe bene farci un pensierino.

