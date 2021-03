Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Buffon: o un top club o l'anno prossimo sarà addio

Secondo la Gazzetta dello Sport Gigi Buffon medita l'addio alla Juventus: il portiere si è sentito poco coinvolto: vorrebbe ancora un anno altrove. Se non troverà un top club potrebbe dare l'addio al calcio giocato.

La nostra opinione: Gigi Buffon ha 43 anni ma non è mai stata (solo) una questione d'età: il portierone della Juventus sta pensando di cambiare aria e provare un'altra avventura. Troppo poche le presenze in maglia bianconera nelle ultime due stagioni: 15 l'anno scorso, appena 10 quest'anno. Voleva essere più coinvolto, non solo da uomo-spogliatoio ma anche sul campo. E allora, via per un'altra sfida, in stile Paris Saint-Germain 2018-19, se ce ne sarà l'occasione, trovando all'estero una squadra che sia ancora disposta a dargli fiducia. Se non sarà così, allora sarà addio al calcio, per un signore che al calcio ha dato tantissimo.

Milan: tanti giovani talenti nel mirino

Sempre dalla pagine della Rosea si parla del Milan del futuro: i rossoneri cercano giovani talenti all'estero, da Siebert (Fortuna Dusseldorf) a Vandervoort (Genk) passando per Walz (Dortmund) e Nunez (Benfica), senza dimenticare l'interesse per Vlahovic.

La nostra opinione: Linea verde non si cambia: il Milan che così bene ha saputo pescare all'estero nelle scorse annate (Leao, Hernandez, Saelemaekers, Dalot, Diaz, Kalulu, Hauge, Tomori) continua a puntare sui giovani anche per i futuri acquisti. Per la difesa piacciono Lovato, 2000 del Verona, e Siebert, 2002 del Fortuna Dusseldorf (senza nemmeno una presenza in Bundesliga, a centrocampo occhi su Walz (2004!), già "attenzionato" dal Barcellona, per l'attacco Vlahovic, 21 anni e 70 presenze in Serie A, e Darwin Nunez, che di anni ne ha 22 e non ha convinto alla prima stagione al Benfica, ma è certamente uno di quegli attaccanti in rampa di lancio e in Europa si è fatto rispettare eccome (5 gol in 7 partite contro i 4 in 20 in campionato). Possibile che alcuni di questi nomi li sentiremo di nuovo nei prossimi mesi.

Napoli: contatti con Simone Inzaghi

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto un primo contatto informale con l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi per il dopo Gattuso. I biancocelesti non hanno ancora formalizzato il rinnovo con il proprio allenatore, già sulla lista della Juventus per un possibile dopo-Pirlo.

La nostra opinione: Il 3 aprile 2016, in seguito all'esonero di Stefano Pioli, Simone Inzaghi diventava l'allenatore della prima squadra: 5 anni dopo, con una Coppa Italia e due Supercoppe italiane in bacheca, si parla di un possibile addio alla Lazio. O meglio di un mancato rinnovo, visto che al momento nessuno dalla società si è fatto sentire. E allora Simone pensa al futuro: dopo essere stato inserito nella lista degli allenatori che potrebbero sostituire Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, ecco la notizia di un contatto con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non ha mai del tutto ingranato con Gennaro Gattuso: se ADL crede di avere una rosa già competitiva, allora il passaggio di consegne a Simone Inzaghi potrebbe davvero verificarsi. Per dare continuità e gioco solido a una squadra ancora troppo ondivaga.

