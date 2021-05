Paolo Maldini fare chiarezza dopo le news uscite oggi Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi Prima le indiscrezioni, ora parla la società. Tocca afare chiarezza dopo le news uscite oggi circa il confronto avvenuto sabato trae gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi avrebbero detto al portiere di rinnovare , legando la sua presenza in campo con la Juve alla firma del nuovo contratto: ecco le parole rilasciate all'ANSA dal direttore dell'area tecnica del Milan

È importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali.

"Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto".

SUI TIFOSI

"I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che sarannno decisive. Quello che è accaduto sabato mattin con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluto professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno".

