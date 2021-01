Calcio

Calciomercato: Guardiola chiama Locatelli al Manchester City, futuro al Barcellona per Haaland?

CALCIOMERCATO - In estate, il Manchester City prepara 30 milioni di sterline per arrivare al centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Sempre per luglio, Raiola vuole spingere il talento norvegese verso i blaugrana per "ingraziarsi" la futura dirigenza. Rinnovo alla Roma in vista per Mkhitaryan. Ter Avest dall'Udinese all'Utrecht.

00:01:00, 198 Visualizzazioni, un' ora fa