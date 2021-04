Calcio

Calciomercato, Guardiola e il City chiudono ad Haaland: "A queste cifre non compriamo nessuno"

CALCIOMERCATO - Pep Guardiola nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Leicester parla dell'addio di Aguero e della possibilità chance di iscriversi alla corsa per Haaland, spiegando che i Citizen non si iscriveranno alla corsa per il norvegese: "Ci sono grandi chance che non rimpiazzeremo Aguero, abbiamo tanti giocatori validi e il momento del calcio impone questo tipo di mosse".

00:00:50, 43 minuti fa