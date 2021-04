Il Barcellona di Laporta è al lavoro per inaugurare fin dalla prossima estate un nuovo ciclo vincente. Come riporta Diario Sport, questo ciclo potrebbe partire dal nuovo prodigio del calcio mondiale: Erling Haaland. Nella mattinata di giovedì il padre del giocatore e l'agente Mino Raiola sono atterrati nella capitale catalana e incontreranno il presidente blaugrana Joan Laporta per discutere del futuro dell'attaccante classe 2000.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il Barça si dice ottimista circa il possibile acquisto del bomber norvegese attualmente in forza al Borussia Dortmund grazie ai buoni rapporti tra Raiola e lo stesso Laporta. Il club catalano sta provando ad anticipare i tempi per bruciare le rivali nella corsa al talento ex Salisburgo.

