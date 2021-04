Il 1 aprile 2021 passerà alla storia come la prima giornata decisiva per il futuro di uno più devastanti talenti della nuova generazione: Erling Haaland. Il centravanti norvegese, attualmente al Borussia Dortmund, è l'oggetto del desiderio di mezza Europa, ma non tutti i club se lo possono permettere. Mino Raiola (agente del giocatore) e Alf Inge Haaland (il padre) hanno individuato 5 top club in cui Haaland potrebbe giocare e stanno facendo una serie di interviste preliminari per preparare la sessione estiva di calciomercato.

Il primo destinatario della visita è stato Joan Laporta. Il presidente del Barcellona vuole trattenere Leo Messi a tutti i costi, e per farlo è cosciente di dover piazzare almeno un acquisto di alto livello. Il club catalano è fiducioso, ma in Spagna deve prima vincere la concorrenza del Real Madrid. Dopo la mattina sul mare, Raiola e Haaland (padre) si sono spostati al centro della Spagna per far visita ai Blancos. Florentino Perez sta studiando il futuro delle sue merengues, e nei suoi piani c'è almeno un grande colpo tra Mbappé e Haaland.

Prezzo?

Il DS del Borussia Dortmund, Michael Zorc, è stato molto chiaro: "Ho parlato con Raiola. Vogliamo tenere Haaland un'altra stagione e non lo venderemo per meno di 150 milioni". Ci attendono settimane caldissime, con una corsa all’ultimo respiro.

