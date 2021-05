Nello stallo tra Hakan Calhanoglu e il Milan per il rinnovo del turco si inserisce un'offerta faraonica. Secondo Sky Sport, il Al-Duhail, il club del Qatar dove gioca Medhi Benatia e dove, per un breve periodo, ha militato anche Mario Mandzukic, avrebbe offerto al 10 rossonero 32 milioni di euro per i prossimi tre anni (8 alla firma e 8 a stagione). Per la prossima settimana è già stato fissato un incontro tra la dirigenza del club asiatico e l'agente di Calhanoglu, chiamato a compiere una scelta che potrebbe portarlo lontano dal calcio europeo.

Lo stallo con il Milan

Il Milan sta attualmente trattando il rinnovo con il giocatore che, nelle ultime settimane, ha sempre temporeggiato. L'offerta rossonera è di 4 milioni più bonus rispetto ai 2,5 guadagnati attualmente, quindi una proposta che raddoppierebbe quasi l'attuale ingaggio del turco. La decisione definitiva verrà presa alla fine del campionato.

