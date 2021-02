Dopo aver vinto la Copa Sudamericana alla guida del club argentino del Defensa y Justicia, Hernan Crespo si trasferisce in Brasile. Che avventura per l'ex tecnico (delle giovanili) del Parma e del Modena che ha appena firmato un contratto con il San Paolo .

Ora si fa sul serio per l'ex attaccante argentino che col San Paolo avrà il suo bel da fare, con il club che gli chiede di impostare una squadra che possa tornare a vincere entro le prossime due stagioni il Brasileirão, titolo che il Tricolor non vince dal 2008, anno in cui portò a casa il terzo campionato consecutivo (e il 49° della propria storia).