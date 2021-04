Zlatan Ibrahimovic indosserà la maglia del Milan anche la prossima stagione: la notizia, che era nell'aria da tempo, è stata ufficializzata dal club rossonero attraverso un comunicato. L'attaccante svedese, che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. In questa stagione Ibra ha collezionato finora 25 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia con uno score di 17 gol e 3 assist. Il suo è il primo rinnovo importante in casa Milan tra i giocatori in scadenza: rimane invece ancora da definire il futuro di Donnarumma e Calhanoglu, i cui attuali contratti terminano tra poco poco più di due mesi.