Calciomercato: idea Douglas Costa per il Milan e Kovalenko verso l'Atalanta, la giornata in 1 minuto

CALCIOMERCATO - Pazza idea Douglas Costa per il Milan. L'Atalanta è vicina a chiudere per Kovalenko. El Shaarawy, finalmente le visite con la Roma. Conte: "Dzeko? Non ho chiesto niente".

