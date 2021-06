Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Milan accelera per Giroud

Nuova accelerata per Olivier Giroud da parte del Milan. La trattativa tra il club di via Aldo Rossi e l'attaccante francese procede spedita e dovrebbe chiudersi entro le prossime 48 ore. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che le parti sono vicine a trovare un'intesa definitiva sul contratto del giocatore del Chelsea. La differenza tra le due richieste è minima (si parla di 3,5 milioni netti a stagione) che per i rossoneri saranno "mitigati" dal Decreto Crescita con un risparmio del 50% sulle tasse. La dirigenza milanese sta valutando la possibilità di offrirgli un triennale così da garantire la continuità dei due anni fiscali.

La nostra opinione: le notizie non positive che arrivano in merito al recupero di Zlatan Ibrahimovic (la terapia conservativa al ginocchio non sta dando gli effetti sperati) ha sicuramente dato una scossa alla trattativa anche se ce n'è un'altra che deve essere conclusa. Quella di Giroud con il Chelsea per liberarsi gratis. Il Milan non ha, infatti, nessuna intenzione di riconoscere indennizzi ai Blues.

Inter su Marcos Alonso

Marcos Alonso torna di moda in casa Inter. Nelle idee di Inzaghi e dei dirigenti nerazzurri è il profilo perfetto per giocare a tutta fascia sulla sinistra nel 3-5-2. Se Hakimi andrà al Chelsea, secondo il Corriere dello Sport, sarà l'ex viola il giocatore richiesto come contropartita tecnica.

La nostra opinione: Marcos Alonso è ritenuto un profilo più coerente con il progetto nerazzurro rispetto a quelli di Zappacosta, Kovacic e Abraham (altre possibili contropartite dei Blues). Se arrivasse all'Inter sarebbe titolare e spedirebbe Young in panchina. Ma prima deve andare in porto l'affare Hakimi...

Samp, spunta l'idea Pirlo

Novità importanti sul futuro della panchina della Sampdoria. Come riferito da Tuttosport, sarebbero in crescita le quotazioni di un ritorno di Beppe Iachini. La Samp sta valutando anche D'Aversa e Giampaolo. Inoltre il presidente Ferrero starebbe pensando di incontrare Andrea Pirlo per capire quali margini di trattativa ci sono per portarlo a Genova.

La nostra opinione: il campione del Mondo ha un ingaggio di 1,4 milioni con la Juve per un altro anno, ma è sicuramente alla ricerca di riscatto dopo il debutto a luci e ombre su una panchina di Serie A. E' giovane, ha una filosofia precisa e ripartire da Genova sarebbe una scelta saggia.

