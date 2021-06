Una notizia buona e una cattiva per i tifosi del Milan: le ultime raccontano di un Fikayo Tomori che sarà riscattato dal Chelsea per i 29 milioni di euro previsti, ma che non arriverà a Olivier Giroud, che ha appena rinnovato il suo contratto proprio con i Blues per un'altra stagione.

Tutto nel giro di pochi minuti: SkySport lancia la notizia che i rossoneri eserciteranno l'opzione per il riscatto di Tomori, difensore inglese che in questa stagione è riuscito a imporsi come titolare, mettendo insieme la bellezza di 22 presenze e un gol (contro la Juventus). Nel corso della prossima settimana si procederà alla formalizzazione dell'operazione e alla redazione dei contratti.

Fikayo Tomori Credit Foto Getty Images

Niente Giroud

Il Milan dovrà però dire addio all'obiettivo per l'attacco che circolava in questi giorni: Olivier Giroud ha già rinnovato ad aprile per un altro anno il proprio contratto con i Blues.

“Il Chelsea Football Club può confermare che nell'aprile di quest'anno è stata esercitata un'opzione per prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud".

Secondo ciò che filtra il Chelsea avrebbe esercitato un’opzione unilaterale per rinnovare il contratto a Giroud ma con la promessa che in caso di offerte di un club estero sarebbe pronto a liberarlo, quindi il Milan può ancora sperare.

Rinnovano anche Tuchel e Thiago Silva

In casa Chelsea, in giornata è arrivata anche la notizia dei rinnovi di Thiago Silva (fino al 2022) e del tecnico Thomas Tuchel fino al 2024.

