Sarà con ogni probabilità Simone Inzaghi il nuovo allenatore dell'Inter : secondo Sky, infatti, il tecnico avrebbe rotto le trattative con la Lazio per il rinnovo e avrebbe deciso di accettare il rilancio del club nerazzurro. Per lui sarebbe pronto un contratto di 2 anni con ingaggio di 4 milioni a stagione. Il clamoroso dietrofront di Inzaghi, che mercoledì sera aveva trovato l'intesa con Lotito per prolungare il suo contratto con i biancocelesti fino al 2024, si sarebbe consumato in mattinata con il nuovo rilancio dell'Inter. Inzaghi avrebbe chiesto un po' di tempo per riflettere, ma da parte del patron biancoceleste sarebbe arrivato un secco no.