Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Più defilati altri nomi che, per diversi motivi, possiamo accomunare sotto la voce outsider: Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic ed Esteban Cambiasso. Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Antonio Conte all'Inter , in casa nerazzurra è iniziata la ricerca del successore del tecnico salentino. Due gli allenatori che sembrano al momento in pole position: si tratta di. Più defilati altri nomi che, per diversi motivi, possiamo accomunare sotto la voce outsider:ed Esteban Cambiasso.

INTER, CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DOPO ANTONIO CONTE? Simone INZAGHI Massimiliano ALLEGRI Sinisa MIHAJLOVIC Maurizio SARRI Esteban CAMBIASSO Altro

Su Allegri c'è anche la Juventus

Calciomercato 2020-2021 Conte-Inter, è finita davvero: l'addio è ufficiale 2 ORE FA

La situazione è in rapida e costante evoluzione: sono passati solo tre giorni dalla fine del campionato e il valzer delle panchine è partito a ritmi vertiginosi. Uno dei nomi più caldi è naturalmente quello di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, fermo dal quell'estate 2019 che segnò la fine della sua avventura alla Juventus, piace (e molto) all'Inter. Ha un ingaggio non proibitivo (7 milioni a stagione), è abituato a vincere e - particolare non trascurabile - si accontenterebbe di un mercato tutt'altro che faraonico. Tutto liscio? Niente affatto. Allegri - secondo Sky - sta trattando da tempo con la Juventus (si lavora sull'ingaggio) e sembra destinato a tornare in bianconero, soprattutto dopo l'addio di Fabio Paratici , il ds che due anni fa aveva forzato la mano con Agnelli per sostituire l'allenatore che in bianconero aveva vinto 5 scudetti consecutivi.

Simone Inzaghi e il rebus Lazio

In forte rialzo le quotazioni di Simone Inzaghi. Il suo contratto con la Lazio scade il prossimo 30 giugno e la strada che porta al rinnovo appare in salita. L'Inter segue con grande attenzione questa pista. Inzaghi è considerato un tecnico pronto a fare il salto in una big e - soprattutto - è abituato a lavorare con il 3-5-2, ovvero il modulo che Conte ha quasi sempre utilizzato nei suoi due anni in nerazzurro. Anche lui, al pari di Allegri, non avanzerebbe particolari pretese in sede di mercato. In biancoceleste percepisce un ingaggio di 2 milioni a stagione più bonus.

Simone Inzaghi - Inter-Lazio - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Gli outsider: Sarri, Mihajlovic e Cambiasso

Simone Inzaghi e Allegri sono le piste più concrete, ma in casa Inter si starebbero valutando anche ulteriori opzioni. La prima riguarda Maurizio Sarri, che tuttavia sembra poco adatto alle caratteristiche tecniche della rosa nerazzurra. Deboli (almeno finora) anche le candidature di Sinisa Mihajlovic (che conosce a menadito l'ambiente interista per averlo frequentato sia da calciatore che da viceallenatore di Mancini e che potrebbe lasciare il Bologna in caso di una chiamata importante) ed Esteban Cambiasso: per l'ex centrocampista argentino si tratterebbe della prima esperienza in panchina, un azzardo - che ricorderebbe molto la scelta di Agnelli, di affidare a Pirlo la panchina della Juventus - forse un po' eccessivo per l'Inter in questo momento.

Zhang: "Grazie a Conte e ai giocatori. Scudetto è per i tifosi"

Calciomercato 2020-2021 Dalla Lu-La ad Hakimi: dopo l'addio di Conte chi può lasciare? 29 MINUTI FA