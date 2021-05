A poche ore dallo scudetto è cambiato tutto, ed è per questo che Beppe Marotta è tornato ad aggredire il mercato. La Gazzetta dello Sport riporta di un all-in su un amico di vecchia data: l’operazione è più complessa del previsto per la presenza di Real Madrid e Juventus. L'Inter si è ritrovata esattamente dove non voleva essere: senza allenatore , con l'obbligo di vendere e alla ricerca di un nuovo progetto tecnico., ed è per questo che Beppe Marotta è tornato ad aggredire il mercato. La Gazzetta dello Sport riporta di un all-in su un amico di vecchia data: Massimiliano Allegri . Il sì del tecnico livornese darebbe grande sollievo all'ambiente, ma

Il piano B

La prima soluzione alternativa risponde al nome di Sinisa Mihajlovic, che ha difeso la maglia da giocatore ed è già stato in nerazzurro come vice di Mancini. Più esotica la pista che conduce a Paulo Fonseca, in uscita dalla Roma: il portoghese conosce ormai le dinamiche del calcio nostrano, ma ha pure un background internazionale adeguato alla causa. Maurizio Sarri è il terzo nome, ma la rosa a disposizione non ha le caratteristiche adeguate per la sua idea di calcio. Anzi, si è forgiato nelle ultime due stagioni su uno stile quasi opposto. Gian Piero Gasperini invece è già stato a Milano e non è nella lista di Marotta, ma secondo quello che si legge su QN, non sarebbe da escludere a priori.

