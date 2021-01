"Il mercato è una cosa che non ci riguarda, il club mi ha spiegato già ad agosto la sua linea. In estate non è che abbiamo fatto mercato. Hakimi lo avevamo preso ad aprile, poi ci sono stati parametri zero e rientri di prestiti. La linea della società è molto chiara, netta e decisa. Non faremo nulla. Il mercato per me non è mai stato aperto. La rosa ha pregi e difetti, ma dal mercato non voglio e non ho chiesto nessuno, da agosto. Noi siamo questi e andremo a combattere con questi. Mi è stato detto di non chiedere nulla e quindi vi riporto questo. Leggo che voglio questo o quest'altro, ma passa sempre il messaggio sbagliato. Da agosto non esiste il verbo volere, c'è il verbo lavorare che io conosco molto bene". Le parole di Antonio Conte, dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma all'Olimpico, sono state chiare e perentorie. I tifosi nerazzurri non devono farsi illusioni secondo il tecnico pugliese, desideroso di ribadire, ancora una volta, che trattative in entrata non ce ne sono. In questo momento l'Inter non può permettersele, al massimo si parla di uscite per ridurre i costi.