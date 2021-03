Lautaro Martinez è stato vicino al Barcellona, Inter. C'è voglia di vincere con la maglia nerazzurra e il suo entourage sta lavorando per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto entro la fine della stagione. C'è però chi pensa che il 'Toro' possa fare ancora gola ai catalani per la prossima stagione (Luis Suarez non è stato sostituito e Laporta vuole portare un vero numero 9 per ripartire con forza nella prossima annata. L'obiettivo numero 1 è Marca - la pista Lautaro Martinez resterebbe aperta. è stato vicino al Barcellona, non è un mistero , ma ora l'argentino ha in testa solo l'. C'è voglia di vincere con la maglia nerazzurra e il suo entourage sta lavorando per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto entro la fine della stagione. C'è però chi pensa che il 'Toro' possa fare ancora gola ai catalani per la prossima stagione ( il mercato è già apertissimo ).non è stato sostituito evuole portare un vero numero 9 per ripartire con forza nella prossima annata. L'obiettivo numero 1 è Haaland del Borussia Dortmund , ma se non dovesse arrivare il norvegese - secondo- la pista Lautaro Martinez resterebbe aperta.

Ma con quali saldi punterebbero Haaland o Lautaro?

Serie A Inter, svelato il nuovo logo: "Il mio nome è la storia" 10 ORE FA

Marca cita l'emittente radiofonica Rac1 che svela a sua volta una confidenza fatta dalla segreteria direttiva della nuova dirigenza catalana, ora presieduta da Laporta. Il nuovo numero 1 del Barça infatti vorrebbe puntare su Lautaro. Ma con quali soldi? In estate l'assalto era mancato perché i 111 milioni della clausola erano troppi per il Barcellona. Ora quella clausola è scaduta e l'Inter valuta l'argentino anche più di 111 milioni a questo punto.

Sacrificare Griezmann?

Il Barça dovrebbe sacrificare qualcuno (Griezmann?) per ottenere una cifra sufficiente per ributtarsi nella mischia per Lautaro. Stesso discorso vien da dire per Haaland... Ancora non è chiara la strategia di Laporta, ma siamo sicuri che il presidente dei catalani vorrà tentare qualcosa di importante per tenersi Messi e rilanciare il Barcellona a livello internazionale.

Milan-Inter, la costruzione dal basso paga

Calciomercato 2020-2021 Lautaro: "Rinnovo con l'Inter, rimarrò qui a lungo" 27/02/2021 A 07:28