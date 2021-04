Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Arsenal e Real Madrid su Hakimi

Secondo quanto riporta AS, l’Inter, visti i problemi economici, avrebbe deciso di cedere Achraf Hakimi a 50 milioni di euro e l’Arsenal sarebbe intenzionato a chiudere al più presto possibile l’affare. L’unico inconveniente per i Gunners – riporta la versione online del quotidiano spagnolo – potrebbe essere rappresentato dal Real Madrid.

La nostra opinione: la squadra spagnola avrebbe un diritto di prelazione sul marocchino, in caso di cessione da parte dell’Inter. Il nome di Hakimi era stato accostato ai blancos già durante il calciomercato di gennaio ma arrivarono solo smentite. La stagione più che positiva di Hakimi, autore di sei gol e ben cinque assist in Serie A, non è certo passata inosservata e proprio per questo sarebbero diverse le squadre interessate a lui. L’Arsenal, però, deve fare i conti con il possibile addio di Hector Bellerin e avrebbe individuato nel marocchino, acquistato un anno fa dai nerazzurri per 40 milioni, il suo erede.

Morata può lasciare la Juventus

Futuro tutto da scrivere per Alvaro Morata . L’attaccante spagnolo, arrivato durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, in prestito per 10 milioni di euro, potrebbe lasciare i bianconeri, al termine della stagione. La Vecchia Signora appare soddisfatta delle prestazioni dell’ex Chelsea ma la crisi economica – come riporta AS – starebbe spingendo il club a non riscattarlo. Per acquistarlo servirebbe versare nelle casse dell’Atletico Madrid ben 45 milioni di euro, una cifra non da poco in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo.

La nostra opinione: ci sarebbe la possibilità di un rinnovo del prestito, per ulteriori dieci milioni, ma questa ipotesi non convince del tutto la Juventus, che deve abbassare i costi, soprattutto se non dovesse riuscire a cedere Cristiano Ronaldo. L’edizione online del quotidiano spagnolo, sottolinea, però, come Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato a prescindere dal futuro del portoghese.

Roma, solo l'Europa League può salvare Fonseca

Clima teso a Trigoria il giorno dopo il pareggio contro il Sassuolo . Nonostante la Roma giovedì giochi l’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax, l’ennesimo risultato deludente di questo periodo in campionato (squadra settima, Champions al momento distante cinque punti) ha aumentato ancora la freddezza nei rapporti, già non serenissimi, tra Fonseca e la squadra.

La nostra opinione: il club intanto smentisce le ricostruzioni su quanto accaduto, definendole prive di fondamento. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un certo malumore da parte dei giocatori per gli allenamenti imposti da Fonseca, giudicati troppo blandi. La squadra, in altre parole, non arriverebbe sufficientemente pronta e "in palla", soprattutto negli appuntamenti con le squadre dei piani alti della classifica, contro cui la Roma in stagione ha raccolto pochissimo. Insomma, solo un trionfo in Europa League (con conseguente qualificazione in Champions) potrebbe salvare la posizione, molto traballante, di Fonseca.

