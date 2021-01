Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L’Inter non molla per Paredes

Per la Gazzetta dello Sport il sogno proibito di Antonio Conte all’Inter è Leandro Paredes. Il 28enne del PSG sarebbe la priorità numero 1 per sistemare una mediana che non gira come il tecnico vorrebbe, ma l’operazione appare abbastanza complicata.

La nostra opinione: da un lato è chiaro che la dirigenza vorrebbe accontentare il suo tecnico, dall’altro però il primo vincolo da sbloccare è l’uscita di Eriksen, che dopo le ultime evoluzioni da parte del suo agente risulta più che mai un esubero. Ancora non si parla di cifre, ma il PSG non è un cluib che lascvia andare via i propri giocatori a pochi spiccioli, quindi più che mai sarà fondamentale far entrare del denaro nelle casse nerazzurre.

La Juventus su Reynolds

Il vento dell’Ovest soffia forte su Torino: dopo la buona esperienza con lo statunitense McKennie, un altro yankee piace alla Juventus. Per Tuttosport si tratta di Bryan Reynolds, terzino destro valutato 7.5 milioni di euro. Essendo extracomunitario, però, non si può tesserare, quindi a quanto pare il club avrebbe già trovato un accordo per il prestito del difensore di Dallas al Benevento, che lo tessererebbe fino a giugno per poi “restituirlo” alla Juventus.

La nostra opinione: anche lui texano, anche lui giovane. Reynolds ha 19 anni e gode di tutta l’ammirazione del ct USA Berhalter: sarebbe il classico innesto bianconero da poter crescere nell’ottica di un progetto a lungo termine. L’operazione di acquisto e prestito servirebbe per battere le concorrenti, tra cui la Roma: evidentemente questo ragazzo ha davvero dei numeri se i bianconeri sono disposti a un giro così tortuoso pur di averlo. L’operazione sembra in fase avanzata, quindi è possibile che lo si veda a breve con la maglia... Giallorossa.

Roma, in arrivo Montiel dall'Argentina

La Roma sarebbe pronta alla’affondo per Gonzalo Montiel: per il Corriere dello Sport il terzino destro sarebbe a un passo dal trasferimento. L’unico piccolo vincolo è che il River Plate lo lascerebbe libero soltanto al termine della Copa Libertadores. Il club argentino è infatti in semifinale e vorrebbe trattenere il giocatore per la chiusura della competizione.

La nostra opinione: l’arrivo di Pinto ha dato una nuova boccata d’aria al club giallorosso, che già con l’ascesa dei Friedkin aveva visto un po’ di fermento. Adesso si può finalmente ragionare a un tavolo con Paulo Fonseca sui punti che necessitano di un intervento sul mercato per poter rilanciare definitivamente una squadra che sta comunque facendo già bene col materiale umano che ha.

