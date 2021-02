"È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dire quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: 'La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare'.Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l'Inter". Questo uno dei passaggi più significativi dell'intervista alla Gazzetta dello Sport attraverso la quale Lautaro Martinez annuncia di fatto di avere trovato l'intesa per il prolungamento del contratto con i nerazzurri in scadenza nel 2023. "Quando ci sarà l'annuncio? Non so, troveranno il momento per l'ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo. Di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive".