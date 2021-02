Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rinnovo-Lautaro, fumata bianca

Secondo quanto riporta Tuttosport Lautaro Martinez e l'Inter avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2024 senza (più) clausola di rescissione in osssequio al modus operandi tanto caro a Beppe Marotta. Al "Toro" verrà ritoccato l'ingaggio: da 2,5 milioni a stagione passerà a guadagnarne 4,5.

La nostra opinione: Intoccabile e incedibile Lautaro Martinez per un'Inter che punta con decisione allo scudetto. La "Lu-La" è il presente e il futuro dell'Inter e il prossimo anno proverà a trascinare la Beneamata non solo in Italia ma anche in Europa dove quest'anno ha fallito.

Montella a Cagliari

Secondo "Tuttomercatoweb" per Eusebio Di Francesco quella contro il Toro è l'ultima spiaggia: se dovesse fallire anche contro i granata sarebbe pronto a subentrare sulla panchina rossoblu Vincenzo Montella.

La nostra opinione: Cagliari in trend a dir poco preoccupante e sconcertante a fronte di una rossa tutt'altro che da zona retrocessione: un cambio sarebbe stato auspicabile, da tempo ormai. Inspiegabile la mossa di Giulini di prolungare il contratto a Eusebio Di Francesco con il tecnico ex Roma incapace da inizio campionato di forgiare un'identità per la sua squadra.

