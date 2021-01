Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter e Lautaro Martinez insieme fino al 2024

Secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter e Lautaro Martinez avrebbero raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto dell'attaccante argentino fino al 2024. Il giocatore guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione e nel nuovo accordo sparirà la clausola da 111 milioni che, come sottolinea il quotidiano milanese, "aveva fatto da ombrello fino al 10 luglio di ogni anno e che veniva usata come arma di corteggiamento" (vedi ad esempio il Barcellona).

La nostra opinione. Tempi duri per tutti, anche per i calciatori. Non è un segreto che la richiesta economica di Lautaro Martinez si aggirasse intorno ai 7,5 milioni a stagione, una cifra improponibile coi tempi che corrono. La fumata bianca va in ogni caso salutata con il sorriso: ora i nerazzurri sperano che l'intesa aiuti il Toro a sbloccarsi (non segna da 6 partite).

Fiorentina: Ribery apre al rinnovo

"A Firenze sono felice, mi trovo bene col club, i compagni e la città. Se resterò? Bisogna chiederlo alla società, io sono a disposizione". Sono le parole (riportate da Tuttosport) pronunciate venerdì sera da Franck Ribery che, tornato al gol contro il Torino nel match pareggiato 1-1 dalla Fiorentina di Prandelli, non esclude di prolungare la propria esperienza in maglia viola anche oltre il 30 giugno.

La nostra opinione. Recentemente Ribery ha ammesso di sentire la mancanza della famiglia e di non escludere un ritorno in Germania a fine stagione. La sensazione è che una valutazione definitiva verrà fatta solo a ridosso della scadenza, anche in base a come si concluderà la stagione della Fiorentina. Una cosa è certa: l'abbraccio che il francese ha ricevuto dai compagni di squadra dopo il gol al Torino spiega meglio di qualsiasi altra cosa la sua importanza all'interno dello spogliatoio.

Ribery - Torino-Fiorentina - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Juventus: Scamacca verso il Sassuolo

Secondo la Gazzetta dello Sport diminuiscono le possibilità di vedere Gianluca Scamacca indossare subito la maglia della Juventus. Il 22enne attaccante del Genoa dovrebbe infatti tornare al Sassuolo, club che ne detiene il cartellino, in modo da rinforzare con una vera prima punta di ruolo l'attacco a disposizione di De Zerbi.

La nostra opinione. Con Morata, Cristiano Ronaldo, Kulusevski e Dybala il reparto offensivo della Juventus non può certo dirsi di scarsa qualità, anzi. Certo, manca una prima punta di peso, un centravanti classico. Ma la sensazione è che i bianconeri non lo stiano cercando con tutta questa convinzione. Vedremo cosa succederà in questi ultimissimi giorni di trattative.

