Questo il Beppe Marotta-pensiero, manifestato ai microfoni di Sportitalia all'arrivo del dirigente nerazzurro allo Sheraton Hotel di Milano per l'ultimo giorni di trattative del Calciomercato invernale 2021: "Diciamo che, per quanto riguarda le voci riguardanti uno scambio con la Roma tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, c'è stata molta audacia da parte degli agenti. A cui è poi seguito un incontro cordiale tra i rispettivi direttori sportivi Piero Ausilio e Tiago Pinto, ma nulla di più. Lautaro Martinez: ha un forte senso di appartenenza per l'Inter e stiamo trattando con gli agenti per il rinnovo del suo contratto. Eriksen? Un serio professionista, disposto a mettersi disposizione per un cambio di ruolo. Quando si è in grandi club come il nostro, non ci sono titolari e riserve, ma titolari e titolari".