convinto il management interista non abbandonare la sala di controllo: a Marotta, Ausilio ed Antonello - tutti con un anno di contratto – è affidata la ricostruzione in caso di addio di Conte.

Conte e Marotta insieme, ma solo all’Inter. In caso di separazione tra Antonio Conte e la società nerazzurra l’amministratore delegato non lascerà i nerazzurri. Da quanto rivela la Gazzetta dello Sport infatti, l’arrivo del prestito di 275 milioni dal fondo Oaktree ha: a, Ausilio ed Antonello - tutti con un anno di contratto –

La permanenza dell’ex dirigente juventino rappresenta, comunque, una sorta di garanzia per la competitività del club nonostante il netto ridimensionamento degli obiettivi a causa dei tagli di budget. In caso di una seconda separazione, dopo quella bianconera, con il ‘suo allenatore’, Marotta è chiamato ad una vera opera di restauro. Servirebbe un nuovo tecnico, competitivo ma non dalle cifre esorbitanti, chiudere in attivo il prossimo mercato, grazie a una plusvalenza che si avvicini ai 100 milioni, cercando però di rinforzare l’organico e di abbattere il monte stipendi del 15-20% rispetto all’attuale. Dopo aver scollinato le fatiche per una stagione da scudetto, toccherà ancora rimboccarsi le maniche per permettere all’Inter nell’élite del calcio tanto inseguito dagli anni post-triplete.

Calciomercato 2020-2021 Conte-Inter: è divorzio! Il tecnico dice no al ridimensionamento 4 ORE FA

Zhang: "Grazie a Conte e ai giocatori. Scudetto è per i tifosi"

Serie A Marotta: "Il futuro di Conte? Faremo gli interessi dell'Inter" 23/05/2021 A 13:47