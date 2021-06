PSG ha presentato all'Inter per strappare il laterale Hakimi, grande sogno del club parigino, offerta che però non ha ancora incontrato Marotta non tratta per meno di 80 milioni per liberarsi dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund, che sembra comunque destinato a partire dopo il ridimensionamento che ci sarà nella prossima stagione. Ecco spiegato le10sport.com, il club è disposto a spese pazze per arrivare al nazionale marocchino. Tanto che non ha nemmeno pensato a riscattare Florenzi dalla Roma dopo la stagione comunque positiva appena conclusa. 70 milioni. Questa l'offerta che ilha presentato all'per strappare il laterale, grande sogno del club parigino, offerta che però non ha ancora incontrato i favori della dirigenza nerazzurra non tratta per meno diper liberarsi dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund, che sembra comunque destinato a partire dopo il ridimensionamento che ci sarà nella prossima stagione. Ecco spiegato l'addio di Conte . Il PSG, però, non molla e, secondo quanto riportato dal portale francese, il club è disposto a spese pazze per arrivare al nazionale marocchino. Tanto che non ha nemmeno pensato a riscattaredalla Roma dopo la stagione comunque positiva appena conclusa.

Ballano 10 milioni tra offerta e domanda, ma il PSG non dovrebbe avere problemi a sborsare questi 80 milioni per avere un grande prospetto come Hakimi. A breve dovrebbe arrivare la nuova offerta da 80 milioni. Ricordiamo che il classe '98 è ancora opzionato però dal Real Madrid: nessuna clausola di Recompra, ma il club spagnolo ha la possibilità per 5 anni di pareggiare l'offerta di qualunque altro club voglia acquistare Hakimi. Pareggerà un'offerta da 80 milioni?

Calciomercato 2020-2021 Simone Inzaghi-Inter: attesa per giovedì 3 l'ufficialità 2 ORE FA

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Serie A Thohir: "Ricomprare l'Inter? La tentazione c'è stata, però..." 10 ORE FA