La quadratura del cerchio, così insistentemente cercata nelle ultime ore, non è stata trovata. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', lo scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez imbastito nella giornata di ieri tra Inter e Roma non si farà. Il centravanti bosniaco, per l'ennesima volta, non arriverà dunque a Milano. E l'attaccante cileno non farà il percorso inverso.

Come spiega il quotidiano nella propria versione online, a far saltare l'operazione sono state le differenze negli ingaggi lordi tra i due calciatori. Ovvero lo scoglio che si era presentato immediatamente al momento di far nascere la trattativa, e che, nonostante l'Inter abbia offerto Pinamonti per trovare una sorta di equilibrio, si è infine rivelato decisivo per farla naufragare. Definitivamente? Mai dare nulla per scontato. Ma in questo momento, quando alla conclusione della finestra invernale di mercato mancano appena tre giorni, lo scambio Dzeko-Sanchez può definirsi tecnicamente saltato.