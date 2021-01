In attesa di conoscere qualcosa sul futuro della società, l'Inter prova comunque ad animare il suo mercato. C'è l'obiettivo di blindare alcuni nomi, uno su tutti quello di Alessandro Bastoni che nell'ultima stagione è diventato un giocatore imprescindibile per Conte e i nerazzurri. Il difensore ex Atalanta ha un contratto fino al 2023, ma l'Inter pensa al rinnovo e - ovviamente - anche all'adeguamento dell'ingaggio del suo centrale.