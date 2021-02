Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Cassano: "CR7 alla Juve ha fallito, progetto sbagliato" UN' ORA FA

Inter: idea Wijnaldum per il centrocampo

Il prossimo mercato dell'Inter sarà inevitabilmente condizionato dalle vicende societarie che vedono Suning in trattativa per la cessione del club o di parte di esso. Secondo Tuttosport, quindi, l'intenzione dei dirigenti nerazzurri è quella di concentrarsi sui giocatori a parametro zero. Il nome più intrigante è senza dubbio quello di Georginio Wijnaldum, 30enne centrocampista olandese del Liverpool il cui contratto è in scadenza a giugno. Per la difesa piace Nikola Maksimovic del Napoli, mentre per la porta il nome più gettonato è quello di Rui Silva del Granada.

La nostra opinione. Non bisogna lasciarsi condizionare dalla difficilissima stagione che il Liverpool di Klopp sta vivendo in Premier League: Wijnaldum sarebbe un rinforzo estremamente importante e le sue caratteristiche tecniche si esalterebbero nel modulo di Conte. Arrivarci, tuttavia, non sarà semplice: su di lui ha messo gli occhi anche il Paris Saint Germain.

Juventus su Depay?

Tuttosport dedica spazio alle manovre di mercato della Juventus e riporta le dichiarazioni dell'agente Yvan Le Mée, uno dei più influenti in Francia (tra i suoi assistiti c'è anche Ferland Mendy): "Milik alla Juve? Non credo che il Marsiglia si priverà di lui dopo 6 mesi. Depay invece è in scadenza. Non è un mistero che voglia raggiungere Koman a Barcellona, ma i catalani hanno molti attaccanti e poca possibilità di spesa. I parametri zero sono una specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo".

La nostra opinione. I rapporti tra Juventus e Lione sul mercato sono ottimi (vedi il caso De Sciglio) e per Depay la strada potrebbe essere in discesa. Restano dubbi sull'effettiva utilità del giocatore: la priorità dei bianconeri è una punta centrale, l'olandese ha altre caratteristiche.

Klopp quasi in lacrime: "Liverpool non vincerà questa Premier"

Calciomercato 2020-2021 Lautaro: "Rinnovo con l'Inter, rimarrò qui a lungo" 2 ORE FA