Inter: obiettivo Muriel, servono 25 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe indicato in Muriel il possibile prossimo grande investimento per l'Inter: servono almeno 25 milioni di euro per battere la concorrenza del Barcellona e strapparlo dall’Atalanta.

La nostra opinione: "Conte stregato", e sappiamo questo cosa voglia dire. Ricordate il caso di Lukaku? Allora l'allenatore insistette tantissimo con la propria dirigenza per avere a Milano l'attaccante belga, e la storia recente gli ha dato ragione. Indubbiamente Muriel sarebbe l'acquisto giusto nel posto giusto per l'Inter, che è certamente a posto nel reparto offensivo titolare, al quale però serve qualcosa per fare un saltino di qualità soprattutto in ottica Champions League. E' vero, Muriel la Champions l'ha giocata pochino (23 partite e 4 gol tra Siviglia e Atalanta), ma è certamente quel tipo di giocatore che soprattutto entrando dalla panchina fa spesso la differenza. Servono 25-30 milioni: l'Inter potrebbe trovarli con le cessioni di Joao Mario (lo Sporting vorrebbe riscattarlo), Nainggolan e Vecino.

Dalla Turchia: Fenerbahçe interessato a Sarri

Maurizio Sarri interessa a tante squadre, sia in Italia che all'estero: oltre a Roma, Napoli e Fiorentina, per Sarri spunta anche il Fenerbahce. Secondo il portale turco Ajansspor, il tecnico toscano è il primo nome per sostituire Erol Bulut. Un incontro sarebbe già fissato per la settimana prossima.

La nostra opinione: Fossimo in Sarri, aspetteremmo a prendere subito una decisione: a meno che la Turchia non sia sempre stato un suo sogno, tante squadre in Italia sarebbero disposte a fare le famose "carte false" per averlo sulla propria panchina. La situazione di quella della Fiorentina è nota a tutti, con Iachini richiamato alla base dopo i problemi manifestati da Prandelli ma già certo di avere il futuro da un'altra parte; Roma e Napoli attendono di vedere come si concluderanno le rispettive stagioni, e che tipo di Europa si andranno a giocare, prima di decidere il da farsi. Turchia soluzione "easy", ma per la Serie A si può anche attendere qualche mese.

Post Donnarumma: Maignan supera Gollini

Torniamo sulle pagine della Gazzetta, per l'aggiornamento Donnarumma: Maignan supera Gollini nelle preferenze per il possibile sostituto di Gigio, qualora questi non dovesse rinnovare. Il francese può arrivare per meno di 20 milioni di euro.

La nostra opinione: Ovviamente l'ultima parola sta a Donnarumma: sembra quasi che debba essere lui a convincere Raiola di rinnovare con il Milan e non viceversa. La pazienza c'è ma il tempo stringe. Intanto ormai questo ragazzo francese, il buon "Magic Mike" abbiamo imparato a conoscerlo, grazie anche all'aiuto dei nostri colleghi d'Oltralpe. Tra lui, Musso e Gollini, le opzioni "B" sembrano comunque tutte di buon livello: certo, con Donnarumma sarebbe tutta un'altra musica, ovviamente.

