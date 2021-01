L'Inter lavora alla pazza idea di scambiare con la Roma il cileno Alexis Sanchez per Dzeko, dopo aver detto no allo scambio Dzeko-Eriksen. In attesa di sapere qualcosa di più sulla trattativa più calda di questo fine mercato, si lavora anche sui rinnovi. Tullio Tinti è stato avvistato nella sede dell'Inter per la terza volta in pochi giorni: sul piatto i rinnovi di Lautaro Martinez, Bastoni, ma anche Ranocchia e Eder.

Lautaro verso il rinnovo fino al 2024: e Bastoni?

L'attaccante argentino ha già un contratto con i nerazzurri fino al 2023, con clausola rescissoria a 111 milioni (valida solo per l'estero), ma si lavora ad un prolungamento fino al 2024... Con adeguamento economico. Visto le ottime prestazioni dell'ultimo anno e mezzo, infatti, l'Inter sembra pronta a riconoscere qualcosa in più a livello salariale al classe '97, compatibilmente con il budget. Ecco che Tinti spera di raddoppiare l'attuale 1,5 milioni di ingaggio del 'Toro'. Rinnovo in vista anche per Bastoni: è già pronta una bozza di contratto fino al 2026, ma le due parti si riuniranno nuovamente a mercato concluso.

Bastoni, Chiesa - Inter-Juventus - Serie A 2020/2021

Ranocchia non si muove: no ad Eder

Visto i diversi incontri svolti con Tinti, l'agente ha provato anche ad offrire Eder e a portare offerte per una cessione immediata di Ranocchia. Considerando che siamo ormai a fine mercato, è quasi impossibile l'addio dell'ex capitano (che ha un contratto fino a giugno) che era richiesto da Parma e Torino, anche perché è impossibile trovare un sostituto in tempi previ. In ballo c'era anche Eder, che ha già vestito la maglia nerazzurra, che cercava una nuova sistemazione visto la rescissione molto vicina con lo Jiangsu Suning. Anche in questo caso no dell'Inter che non ritiene l'ex attaccante della Nazionale azzurra affine al proprio progetto tecnico.

