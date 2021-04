Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Tudor pronto a sostituire Pirlo

Andrea Pirlo : il tecnico ha menzionato il malcontento della società per il suo operato. La dirigenza smentisce l'indiscrezione che indica Igor Tudor (attuale assistente di Pirlo per la difesa) come sostituto definitivo già dalla seduta di allenamento di oggi. Solo in caso di crollo a Udine si arriverebbe alla scelta disperata dell'avvicendamento tra i due ex centrocampisti, secondo quanto riportato dalla Stampa. Alla luce della prestazione deludente contro la Fiorentina e ai risultati delle dirette rivali nella volata Champions, il mondo Juve trema. Alcuni hanno colto note di addio nelle dichiarazioni di nell'immediato post-partita del Franchi : il tecnico ha menzionato il malcontento della società per il suo operato. La dirigenza smentisce l'indiscrezione che indica(attuale assistente di Pirlo per la difesa) come sostituto definitivo già dalla seduta di allenamento di oggi. Solo in caso di crollo a Udine si arriverebbe alla scelta disperata dell'avvicendamento tra i due ex centrocampisti, secondo quanto riportato dalla

La nostra opinione: in questo momento qualsiasi voce di cambio di panchina non può non riferirsi all'aspetto psicologico. Alla Juventus serve un'iniezione di adrenalina e di fiducia che, evidenemente, Andrea Pirlo non riesce a dare. Vero, mancano 5 giornate alla fine. Ma l'obiettivo è troppo importante per non considerare un ventaglio completo di possibilità.

Buffon, un altro anno all'estero?

Gigi Buffon ha ancora mercato. Il portierone bianconero ha dimostrato anche in questa stagione di farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Per questo motivo, nonostante il contratto in scadenza con la Juve, Buffon potrebbe continuare a giocare in un altro club. Secondo Tuttosport ce ne sono 5 alla finestra: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray, Dynamo Kiev.

La nostra opinione: non è ancora chiaro se il contratto con la Juve sarà rinnovato o meno. La certezza, per ora, è che nel futuro di Buffon ci sarà la gestione della sua nuova Academy (annunciata ieri ufficialmente). Secondo quanto filtra dagli ambienti bianconeri, il classe '78 vorrebbe fare un ultimo anno da titolare. Le prestazioni ci sono, i dati fisico-atletici hanno confortato il portiere e l’entusiasmo è quello degli esordi. Muoversi per giocare da titolare anche in Champions sarebbe la quadratura del cerchio.

Nagelsmann-Bayern, è fatta

Il Bayern Monaco vuole Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann vuole il Bayern Monaco. I maggiori media tedeschi parlano di un accordo già trovato tra le parti per i prossimi 5 anni e il giovane tecnico avrebbe già chiesto al Lipsia di lasciarlo andare al termine della stagione, per permettergli di coronare il suo sogno. Ma in casa Red Bull non vogliono fare sconti a quella che, in fin dei conti, è una rivale: Nagelsmann verrà liberato solo con una ricca penale (circa 25-30 milioni), quindi si profila un vero e proprio braccio di ferro.

La nostra opinione: un matrimonio che s'ha da fare, quasi inevitabile visti i numeri strepitosi del giovane allenatore, tifoso tra l'altro del club bavarese. Nagelsmann è il profilo perfetto per raccogliere il testimone di Flick, protagonista di un ciclo straordinario in casa Bayern.

