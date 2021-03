Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Tomori: "Felice al Milan. Contratto? Non decido io" UN GIORNO FA

Juventus, che accelerata per Aguero!

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura alle mosse di mercato della Juventus. O meglio, alla mossa Aguero. I bianconeri, infatti, starebbero giocando d'anticipo per il 32enne attaccante argentino che ha appena ufficializzato il suo addio al Manchester City a giugno. Il Kun, che piace anche a Barcellona e PSG, vuole un ingaggio di almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Una mano tesa ai bianconeri potrebbe arrivare dal Decreto Crescita, che consentirebbe di risparmiare circa 5 milioni sul lordo (15 anziché 20).

La nostra opinione. Sergio Aguero è senza dubbio uno svincolato di lusso e con lui la Juventus metterebbe a segno una sorta di operazione alla Suarez (quella per il Pistolero è saltata per i noti motivi extra campo) con un obiettivo chiaro: inserire in rosa una prima punta di spessore mondiale che possa garantire un cospicuo bottino di reti, proprio quello che manca alla squadra di Pirlo almeno relativamente al reparto offensivo. E a parte questa stagione, pesantemente condizionata da Covid e infortuni, il Kun sembra perfettamente in grado di garantire altre 2-3 stagioni di alto profilo. Non è un caso che per lui si stiano muovendo top club come Barça e Paris Saint Germain.

Milan: Dalot e Meité verso l'addio

In casa Milan, oltre ai tormentoni Donnarumma e Calhanoglu, tengono banco anche le questioni di mercato legate al futuro dei giocatori in prestito. Secondo Tuttosport l'unica certezza è rappresentata da Tomori: il difensore verrà riscattato e si proverà ad avere uno sconto sui 28 milioni chiesti dal Chelsea. Rinnovo di prestito in vista per un'altra stagione per Brahim Diaz, mentre per Dalot e Meité l'avventura in rossonero sembra destinata a concludersi a giugno: il terzino ha una valutazione considerata eccessiva (20 milioni), il centrocampista di proprietà del Torino non ha convinto.

La nostra opinione. Le mosse del Milan, così come anticipate da Tuttosport, appaiono logiche. Tomori ha dimostrato nelle sue prime apparizioni di essere un difensore moderno e affidabile, Brahim Diaz merita un'altra chance in un campionato difficile come quello italiano, mentre Dalot e Meité non possono essere considerati più di semplici rincalzi.

Soualiho Meité Credit Foto Getty Images

Sampdoria, come splende Damsgaard! Vale 20 milioni

La Gazzetta dello Sport mette in risalto il talento di Mikkel Damsgaard. Il 20enne centrocamposta danese, protagonista in questi giorni con la sua Danimarca nei match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è uno dei gioielli che con ogni probabilità la Sampdoria metterà in vetrina in estate: pagato 6 milioni, ne vale ormai circa il triplo e consentirebbe ai doriani di mettere a segno una plusvalenza molto importante.

La nostra opinione. Damsgaard è a un bivio: restare un altro anno alla Samp per completare il processo di maturazione o tentare il salto in una big? Molto dipenderà dal futuro di Ranieri, il tecnico che l'ha fatto conoscere al grande calcio, e dalla voglia di monetizzare del presidente Ferrero. Di certo le offerte per il giocatore danese non tarderanno ad arrivare.

Come cambierebbe la Juventus con Sergio Aguero

Calciomercato 2020-2021 Ibra-Milan, il rinnovo si farà: pronto contratto da 7 milioni IERI A 07:29