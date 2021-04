Repubblica di questa mattina: Prima che lo mandassero via dalla Juventus, Massimiliano Allegri lasciò in dote un consiglio al presidente Andrea Agnelli secondo quanto riporta un'indiscrezione didi questa mattina:

Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società

Stando a quanto scrive Repubblica il suggerimento in seguito fu ignorato dai vertici bianconeri, convinti della bontà del progetto CR7; la Juventus in fondo aveva appena conquistato in pompa magna l’ottavo scudetto consecutivo e lo stesso CR7 era stato l'unico a salvarsi nella sfortunata campagna di Champions League timbrando il cartellino nel quarto di finale contro l'Ajax. L'addio non era nemmeno lontanamente contemplato, insomma. Oggi lo scenario è leggermente cambiato...

Addio apparecchiato?

Tre anni dopo la Juve è paradossalmente "prigioniera" dell'asso portoghese, legato da un contratto in scadenza nel 2022. Un costo, ancora per un anno, in termini squisitamente economici di circa 90 milioni di euro tra ingaggio e ammortamento. Secondo quanto riporta Calciomercato.com a fine stagione si terrà un confronto tra le parti: Juventus pronta a dire sì all'addio del fuoriclasse portoghese, ma ci sono un paio di aspetti da tenere presenti.

A oggi mancano infatti offerte degne di notte e sussiste inoltre un problema legato alle tasse. Se lasciasse Torino Ronaldo sarebbe infatti costretto a rinunciare alle agevolazioni fiscali che solo l'Italia può offrire, come ad esempio la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2017 consente alle persone straniere che trasferiscono la loro residenza di beneficiare di un'imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 100 mila euro per tutti i redditi percepiti all'estero. Sarebbe, qualora si materializzasse, un lungo addio...

