Blitz di Raiola a Torino

Secondo la Gazzetta dello Sport il super procuratore Mino Raiola si sarebbe reso protagonista di un blitz a Torino per discutere con i dirigenti bianconeri del futuro di Gigio Donnarumma, chiedendo per il suo assistito 12 milioni a stagione. L’offerta del Milan – 8 milioni annui – non è stata accettata da Raiola e l’ipotesi di un clamoroso passaggio alla Juventus appare sempre più credibile.

La nostra opinione : La sensazione è che il Milan non si scosterà dagli 8 milioni offerti al portierone, dunque Paratici ha il coltello dalla parte del manico, forte dei buoni rapporti con il super agente. In caso di “offerte che non si possono rifiutare” Donnarumma sarà bianconero, con buona pace della conclamata fede rossonera. Dura lex sed lex.

Milan su Ilicic

Il Milan cerca gol e idee sulla trequarti per nobilitare il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. IL primo nome della lista secondo Pietro Mazzara di Tuttosport è quello di Josip Ilicic, 21 gol in Europa e 93 in Serie A. Saelemaekers può essere un buon ricambio, ma secondo il quotidiano sportivo torinese i rossoneri sarebbero alla ricerca di un titolare per lo spot di trequartista di destra.

La nostra opinione : Per salire ulteriormente di colpi il Milan ha bisogno di qualcosa in più in quel ruolo, con tutto il rispetto per l’onesto mestierante (e in prospettiva utilissimo rincalzo) Alexis Saelemaekers. Ilicic potrebbe essere “l’usato sicuro” che fa al caso di un Diavolo attualmente a caccia del piazzamento Champions. Lo sloveno sa come si segnano gol importanti.

Locatelli sogna in grande

“Sono cresciuto e sono pronto. Se necessario anche ad andare all’estero. Ora voglio giocare in Champions. Dopo l’addio al Milan avevo perso fiducia. In questo club e con De Zerbi mi sono rilanciato. Sì, anche litigando.” Parole e musica di Locatelli al Corriere dello Sport. Futuro dunque lontano dalla Serie A per il metronomo della Nazionale italiana?

La nostra opinione: Uscita a sorpresa di Manuel Locatelli, di fatto promesso sposo della Juventus secondo radiomercato. Crediamo che al momento la destinazione bianconera sia quella più plausibile, ma mai dire mai…Del resto la crescita del centrocampista centrale di Sassuolo e Italia è esponenziale e sotto gli occhi di tutti.

