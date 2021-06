Tuttomercatoweb, porterebbe ad Antonio Mirante, in uscita dalla Roma e su cui ci sarebbe anche il Milan. La Juventus cerca un sostituto di Gianluigi Buffon come secondo portiere. L'idea più accreditata, come riportato da, porterebbe ad Antonio Mirante, in uscita dalla Roma e su cui ci sarebbe anche il Milan.

La scelta porterebbe un vantaggio non da poco: essendo cresciuto nelle giovanili bianconere, il portiere potrebbe essere inserito tra i "giocatori formati in casa" nella lista Champions. Esattamente lo stesso escamotage adottato in questi giorni dall'Inter con il tesseramento (ancora da ufficializzare) dell'ex Crotone Alex Cordaz, cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

