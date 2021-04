Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al momento di Cristiano Ronaldo, apparso piuttosto nervoso durante e dopo il match di campionato di domenica contro il Genoa. Il portoghese, che ha un altro anno di contratto con la Juventus, è alle prese con quelli che il quotidiano milanese definisce dei "tormenti" riguardo il proprio futuro: per continuare la sua avventura in maglia bianconera, e per non cedere alla tentazione Real Madrid che rimane sempre viva, avrebbe chiesto alla Juve di rinforzare la squadra per tentare un nuovo assalto alla Champions League dando naturalmente per scontato il piazzamento tra le prime 4 quest'anno (impensabile, come scrive la Gazzetta, immaginare Ronaldo in Europa League).

La nostra opinione. Impossibile (o comunque molto difficile) prevedere oggi il futuro di Ronaldo. Tutto dipenderà dalle prossime 8 giornate di campionato: se i bianconeri dovessero conquistare un posto in Champions, il punto nevralgico diventerebbe il mercato. In caso contrario l'addio sarebbe quasi inevitabile. Occorre solo pazientare e, nell'attesa, capire se il recente nervosismo di CR7 sia solo passeggero o nasconda altro.

Milan: per Vlahovic la Fiorentina vuole 60 milioni

Tuttosport si concentra sulle manovre di mercato del Milan nel reparto offensivo. Secondo il quotidiano torinese i rossoneri avrebbero individuato in Dusan Vlahovic, 21enne attaccante serbo della Fiorentina, l'erede di Ibrahimovic. Rocco Commisso, però, spara alto: il patron viola valuta 60 milioni di euro l'attaccante classe 2000.

La nostra opinione. Forte fisicamente, giovane e con ampi margini di miglioramento, Vlahovic rappresenta il profilo ideale per il Milan che verrà. Un po' meno il prezzo, anche se su quello ci sarà modo di trattare. Prima, però, c'è un campionato da finire e una salvezza da centrare: solo dopo la Fiorentina potrà sedersi intorno a un tavolo e ascoltare le offerte. Quel che è certo (vedi il caso Chiesa) è che i viola non svenderanno il giocatore.

Dusan Vlahovic - Fiorentina-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il Lione irrompe su Belotti

Sempre Tuttosport si concentra su un altro attaccante dal futuro incerto: stiamo parlando di Andrea Belotti, che ha un contratto con il Torino in scadenza nel 2022 e il cui rinnovo è al momento in alto mare. Nei confronti del capitano granata, secondo il quotidiano torinese, si registra anche l'interesse del Lione: il club francese è infatti alla ricerca di un sostituto di Depay, in partenza.

La nostra opinione. La prospettiva di vedere Belotti in Ligue 1 al momento pare piuttosto remota: difficile infatti che l'attaccante non valuti prima le eventuali proposte dall'Italia. Non è un segreto che su di lui ci sia l'interesse di almeno 5 club: Milan, Inter, Roma, Napoli e Fiorentina.

