Parlare adesso di strategie di mercato in casa Juventus è logicamente prematuro. Ci sono ancora da giocare l'ultima parte di campionato e una finale di Coppa Italia. Difficile, quindi, capire come e quanto la rosa bianconera 2021-22 sarà diversa da quella attuale. Ci ha provato Tuttosport che, tralasciando il discorso Cristiano Ronaldo che merita un discorso a parte, ha diviso i giocatori a disposizione di Pirlo in due gruppi: da una parte gli intoccabili ovvero quelli sicuri di rimanere, dall'altra quelli in bilico e che potrebbero partire. Vediamo chi sono.

Se si parla di intoccabili il primo nome è quello di: il 21enne difensore centrale olandese è tra i designati a raccogliere la fascia di capitano che Bonucci (un altro che rimarrà senz'altro) è pronto a ereditare da Giorgio Chiellini . La Juve non ha intenzione di cederlo e il giocatore a Torino si trova benissimo. Inamovibili anche(forse l'uomo migliore di questa stagione) e, appena riscattato. Futuro a tinte bianconere anche per Danilo: anzi, per lui si parlerà presto anche di rinnovo di contratto.

Futuro incerto per Paulo Dybala , il cui contratto scade nel 2022: in caso di mancato rinnovo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a giocatori come Ousmane Dembelé, Icardi, Gabriel Jesus, Joao Felix o Pogba per citare alcuni dei nomi fatti da Tuttosport. E sempre nell'ottica di possibili scambi, attenzione anche al futuro di: il terzino brasiliano potrebbe diventare la chiave per arrivare a Emerson Palmieri, il centrocampista francese ex PSG potrebbe essere messo sul piatto per uno tra Jorginho e Van de Beek.