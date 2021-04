La Juventus ha ufficializzato l’accordo che prevede il prolungamento del contratto del giovanissimo difensore centrale Radu Dragusin fino al 2025. A raccontare i retroscena è stato l'agente Florin Manea, intervenuto ai taccuini di tuttojuve.com: "Siamo molto contenti, abbiamo aspettato un po’ ma ne è valsa la pena. Radu avrà la possibilità di lottare con i migliori del mondo, ha grande voglia di stare qui e lavorerà sodo per diventare il titolare in futuro. E’ stata decisiva la sua volontà. Ci è stato promesso che rimarrà e avrà l’opportunità di provare senza andar via in prestito. Sicuramente ha scelto la strada più difficile, ma poco per volta sono convinto che potrà soddisfare il suo sogno".