Juventus-Dybala, rinnovo ancora lontano

Secondo Tuttosport si avvicina il ritorno in campo di Paulo Dybala, che potrebbe tornare a disposizione di Pirlo già per Napoli-Juventus di sabato prossimo. Più ostica, invece, la strada che conduce al rinnovo di contratto dell'argentino. Manca ancora l'intesa economica: la Juve offre un ingaggio di 10 milioni a stagione + 2 di bonus, la Joya ne chiede 15 o poco meno.

La nostra opinione. L'attuale accordo che lega Dybala alla Juventus scade nel 2022. Un tema che prima o poi andrà affrontato, ma la sensazione è che in casa bianconera non ci sia al momento tutta questa fretta. Di sicuro i prossimi mesi saranno decisivi: se l'argentino dimostrerà decisivo nel momento clou della stagione, un prolungamento per almeno altri due anni sarà naturale. E come spesso capita in questi casi l'accordo si troverà a metà strada.

Napoli, le idee di De Laurentiis per il dopo Gattuso

La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento delicato del Napoli con Gattuso che si gioca la panchina contro Atalanta (in Coppa Italia) e Juventus (in campionato). Al di là di un eventuale terremoto a breve, Aurelio De Laurentiis starebbe già iniziando a pensare alla prossima stagione. La volontà del presidente sarebbe quella di puntare su un allenatore emergente e i profili seguiti con maggiore interesse sono due: Ivan Juric, che sta lavorando bene a Verona, e Vincenzo Italiano che con il suo Spezia sta stupendo tutti per rendimento e qualità di gioco.

La nostra opinione. Puntare su un tecnico come Juric o Italiano significa inevitabilmente cambiare la prospettiva del club, soprattutto qualora dovesse fallire l'obiettivo Champions League. Si tratterebbe di una sorta di ripartenza da zero, di apertura di un nuovo ciclo. L'esito di questa stagione (e prima ancora di questa settimana) avrà un peso decisivo per decifrare il futuro.

